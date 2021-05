To the Rescue! – Knuffige Simulation in Kooperation mit echten Tierrettungseinrichtungen

Die Situation von Tierheimen und Rettungseinrichtungen für Hunde lässt immer wieder hellhörig werden und To the Rescue! wird ein Spiel, welches die Aufmerksamkeit für dieses Thema stärken möchte. Zudem werden viele Einrichtungen in den USA mit den Einnahmen des Spiels unterstützt.

Kümmert euch in To the Rescue! um viele verschiedene Hunde und findet ein Zuhause für sie

Das Spiel ist eine Tierheimsimulation, in welcher ihr eine solche Einrichtung übernehmt und diese verwaltet. Im Trailer sieht man Gameplay, was man bereits aus vielen anderen Simulationen kennt, zum Beispiel Planet Zoo uvm. Ihr kümmert euch um die Vierbeiner, gestaltet und verbessert euer Tierheim und findet am Ende hoffentlich für jeden Hund ein passendes Zuhause.

Partner des Spiels ist die Petfinder Foundation in den USA. Diese gemeinnützige Organisation unterstützt Tierheime und Rettungsorganisationen in ganz Nordamerika und hat im Großen und Ganzen die Verbesserung von Tieradoptionsprogrammen im Fokus. Mit dem Kauf des Spiels wird diese Organisation unterstützt, da 20 % aller Einnahmen des Studios gespendet werden.

Einen festen Releasetermin gibt es noch nicht, das Spiel soll aber im Herbst diesen Jahres auf Steam und für die Nintendo Switch erscheinen.











Quelle: Freedom Games