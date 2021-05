Gewinnspiel – Wir verlosen 1x New Pokémon Snap + Sticker für die Nintendo Switch

Abenteuerlustige Fotografen können ab sofort die malerischen Inseln der Lentil-Region erkunden. In New Pokémon Snap, das für Konsolen der Nintendo Switch-Familie erhältlich ist, können Spieler das Geheimnis des Lumina-Phänomens lüften. Als angehende Pokémon-Fotografen unterstützen Spieler in der Lentil-Region Professor Mirror, den Experten der Region, und seine Assistentin Rita bei einem Forschungsprojekt. Ihre Aufgabe ist es, Pokémon in freier Wildbahn zu fotografieren. Das zuverlässige Neo-One bringt Spieler von Insel zu Insel, wo sie wilde Pokémon in ihrer natürlichen Umgebung entdecken können.

Auf ihren Erkundungen können Spieler zahlreiche Fotos schießen und sie dann Professor Mirror zeigen, um ihren Forschungslevel auf jeder Strecke zu erhöhen. Im Laufe des Forschungsprojektes besuchen Spieler zahlreiche Inseln in der Lentil-Region. Professor Mirror bewertet die Fotografiekünste der Spieler, während diese das rätselhafte Lumina-Phänomen untersuchen und ihren eigenen Pokémon-Fotodex erstellen. Jedes Foto erhält abhängig von der Seltenheit des abgebildeten Verhaltens eines Pokémon eine Bewertung von ein bis vier Sternen. Die Gesamtpunktzahl eines Fotos beruht auf der Pose des Pokémon, seiner Größe, seiner Blickrichtung zur Kamera sowie seiner Positionierung im Bild. Die Punktzahl spiegelt sich in der Farbe der Sterne wider. Bei höheren Punktzahlen haben die Sterne eine seltenere Farbe. Spieler sollten versuchen, möglichst viele interessante Verhaltensweisen von Pokémon auf Fotos festzuhalten.











© 2021 Nintendo / Releasetermin: 30. April 2021 für die Nintendo Switch

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo eine Version des brandneuen New Pokémon Snap für euch.

Gewinner: New Pokémon Snap plus Stickerset

Was muss ich für New Pokémon Snap tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage: Welches Pokémon würdet ihr am liebsten vor die Linse bekommen?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.