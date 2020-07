Carrion – Außergewöhnlicher Indie-Titel erscheint Ende Juli

Das brutale Actionspiel Carrion hat endlich einen finalen Releasetermin spendiert bekommen.

Auch Teil des Game Pass

Wie Devolver am gestrigen Abend in einer hauseigenen Pressekonferenz verlauten ließ, wird das auserwöhnliche Indie-Spiel Carrion schon am 23. Juli seinen Weg auf PC, Switch und Xbox One finden. Das Spiel schlägt mit rund 20 Euro zu Buche. Eine erste Demo-Version könnt ihr euch zudem bereits jetzt über Steam herunterladen.

Carrion dreht den Videospiel-Spieß einmal gehörig um und lässt den Spieler in die Rolle eines amorphen Monsters schlüpfen, das aus einer Forschungseinrichtung ausgebrochen ist und nun nach Rache sinnt. Im Laufe des Spiels wächst das Monster immer weiter, wird stärker und erlangt sogar neue Fähigkeiten.

“Schleiche dich an deine Peiniger heran und verschlinge sie, um in der Einrichtung, in der sie dich gefangen halten, Angst und Schrecken zu verbreiten. Wachse und entwickle dich, während du dein Gefängnis Stück für Stück zerstörst und auf dem Weg zu deiner Rache immer tödlichere Fähigkeiten entwickelst.”

Carrion wird pünktlich zum Start auch Teil von Microsofts Game Pass sein und für alle Abonenten auf PC sowie Konsolen kostenfrei zur Verfügung stehen.

Quelle: Devolver Digital