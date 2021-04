Resident Evil Village – Verhindert Sony den Xbox Game Pass Zugang?

Horror Fans freuen sich natürlich schon auf den bevorstehenden Release von Resident Evil Village, aus dem Hause Capcom. Wer allerdings als Xbox oder PC Besitzer auf einen Game Pass Release hofft, könnte nun etwas in die Röhre gucken. Einem Insider liegen Dokumente über einen Marketing-Deal zwischen Capcom und Sony vor.

Sony schließt Marketing-Deal für Resident Evil Village ab

Ein Leak förderte Dokumente zutage, in denen ein Marketing-Deal zwischen Sony und Capcom geregelt ist, der Microsoft nicht schmecken dürfte. Darin finden sich einige Regelungen, die die Playstation natürlich bevorzugen sollen. Ein Punkt umfasst auch, dass Resi 8 nicht in den Xbox Game Pass aufgenommen darf. Die Klausel beschreibt nämlich, dass das Spiel zu gleichen Konditionen auf allen Plattformen erscheinen soll. Damit darf das Spiel zwar regulär für PC und Xbox erscheinen, nicht aber in den besagten Game Pass aufgenommen werden. Das gilt auch für DLC’s oder spezielle Versionen, bzw. Neuauflagen des Spiels. Die Restriktionen gelten wohl im ersten Jahr nach Release des Spiels.

Keine Vorteile für die Xbox-Konsolen

Zudem ist geregelt, dass das Spiel spätestens bis zum 30. Juni erscheinen muss, mit einem Preload-Zeitfenster von 5 Tagen. Darüber hinaus dürfe die Xbox-Version auch keine höhere Auflösung bieten, als die Playstation 5. Tatsächlich haben beide Systeme dieselben Spezifikationen, wie wir bereits im Vorfeld berichteten. Damit will Sony sicherstellen, dass sie in keinen Punkten unterlegen sind. Welche Summe Sony für diesen Deal gezahlt hat ist unbekannt. Village erscheint am 7. Mai für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Derweil geht am 25. April eine zweite Demo des Spiels online. Vom 2. bis zum 7. Mai könnt ihr beide Demo-Versionen bis zum Release auch gebündelt spielen.

