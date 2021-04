Resident Evil Village – Demo und Auflösungen enthüllt

Der Release von Resident Evil Village ist nicht mehr fern und Fans gieren schon nach Lady Dimitrescu. Im gestrigen Showcase zu Capcoms Horror IP, gab es einige neue Information zum Spiel selbst und einigen anderen Ablegern.

So läuft Resident Evil Village auf euren Konsolen

Im Showcase zu Capcoms traditionsreicher IP, gab es einige Neuigkeiten zum kommenden 8. Teil der Reihe. So werden wir zum Beispiel eine neue Demo bekommen, die für Playstation Spieler etwas früher bereitstehen wird.

Am 18. April könnt ihr von 19 Uhr bis 3 Uhr am 19. April, den ersten Teil der Demo spielen. Hier bekommt ihr das Dorf Areal zu sehen, bevor euch der zweite Teil der Demo zum Schloss bringt. Der Schlossabschnitt geht zu den gleichen Zeiten, am 25. April online.

Ab dem 2. Mai werden dann beide Teile in eine Demo gebündelt, und steht dann bis zum 7. Mai zur Verfügung. Capcom hat dabei auch enthüllt, welche Darstellungsmodi unterstützt werden.

auf Xbox Series X und PS5 ohne RT: 4K/60FPS

bei Xbox Series X und PS5 mit RT: 4K/45FPS

auf Xbox Series S ohne RT: 1440p/45FPS

Xbox Series S mit RT: 1440p/30FPS

Auf beiden High End Konsolen wird also 4K/60 unterstützt und auch Raytracing ist möglich. Wobei Raytracing aber mit einer Reduzierung der FPS erkauft wird, was aber zu erwarten war.

Resident Evil Village [USK 18 - UNCUT] Fan-Service Resident Evil Re:Verse – Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie, wird Resident Evil Village Zugang zu dem kostenlosen Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse ermöglichen. In diesem Dankeschön an alle treuen Fans treffen beliebte Resident Evil Charaktere in 4 bis 6-Spieler Deathmatches in bekannten Resident Evil Spielwelten gegeneinander an.

Neue Feinde und bekannte Gesichter – In der Rolle von Ethan Winters begegnen Spieler einer Vielzahl neuer Gegner, die das rätselhafte Dorf bewohnen, und erleben jeden Nahkampf und jede schreckliche Verfolgungsjagd aus der Ego-Perspektive. Chris Redfield, ein legendärer Held der Resident Evil-Serie, scheint bei seinem Auftritt in Resident Evil Village finstere Motive zu haben, wird Ethan dem Albtraum entkommen?

Ein lebendiges Dorf – Das Dorf ist mehr als nur eine mysteriöse Kulisse für die spannenden Ereignisse des Spiels. Vielmehr ist es ein eigenständiger Charakter mit eigenen Geheimnissen, die Ethan aufdecken und denen er entkommen muss und macht den achten Teil der Serie zum Survival-Horror-Erlebnis der Extraklasse. Dank der der RE Engine im Zusammenspiel mit der Leistungsfähigkeit der neuen Konsolengeneration erscheint das Dorf und seine Umgebung grafisch in bisher nie gesehenem Detailreichtum.

Quelle: Capcom