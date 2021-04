Star Wars: KOTOR – Remake laut Insider in Entwicklung

Kaum ein Spiel, bzw. Reihe im Videospiel-Universum wird so positiv in Erinnerung gehalten wie Star Wars: KOTOR. Knights of the Old Republic, inklusive seines Nachfolgers, gelten als Meilensteine. Nach vielen Spekulationen soll sich nun ein Remake in Entwicklung befinden.

Jason Schreier bestätigt Remake von Star Wars: KOTOR

Schreier ist als Branchen-Insider bekannt, der oft von Dingen weiß, bevor es andere erfahren. Nun ließ er quasi wieder die Bombe platzen. Auch wenn er es erst nicht sagen wollte, aber er bestätigte ein Remake zu Knight of the Old Republic. Das Original erschien 2003 und ist mittlerweile auch für mobile Systeme verfügbar. Der Klassiker erhalte eine Neuauflage von Aspyr Media. Die sind bekannt für Portierungen, etwa von Windows Games hin zu Mac oder Linux. Zuletzt portierten sie sogar sehr viele Star Wars Games. Darunter etwa Republic Commando, Jedi Academy oder Episode 1 – Racer.

Das Studio hat allerdings noch kein großes Remake in dem Sinne selbst entwickelt und war ausschließlich für Portierungen zuständig. Schreier ließ sich aber keine weiteren Infos entlocken. Auch wenn er mit seinen Vorankündigungen in der Regel richtig liegt, handelt es sich dennoch vorerst um ein Gerücht. Eine offizielle Stellungnahme seitens Aspyr Media oder Lukasfilm Games gibt es nicht. Zudem ist fraglich, wer das Spiel auch in dem Falle publishen würde. Damals wurde das von Bioware entwickelte RPG noch von LucasArts selbst veröffentlicht.











Quelle: MinnMaxShow via Youtube