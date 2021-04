Life is Strange True Colors – Frische Videoeindrücke samt Eröffnungssequenz veröffentlicht

Square Enix hat uns in diesem Tagen mit brandneuem Videomaterial zum kürzlich angekündigten Life is Strange True Colors bedacht. Der fast zweiminütige Trailer beinhaltet unter anderem die Eröffnungssequenz des Spiels.

Neuer Trailer rund um Alex

Erst im vergangenen Monat ließen die EntwicklerInnen von Deck Nine Games die Katze aus dem Sack und kündigten gemeinsam mit Square Enix den nächsten Hauptteil der populären Life-Is-Strange-Reihe an. True Colors soll das neue Abenteuer heißen und sich insbesondere mit der Gefühlswelt unserer neuen Protagonistin Alex auseinandersetzen.

Dazu hat das Studio nun auch neues Bewegtbild veröffentlicht, das euch einen weiteren, guten Eindruck der Spielwelt geben dürfte. Das Video bildet dabei die Eröffnungssequenz des Spiels ab und rückt Alex’ Geschichte in den Fokus. Den vollständigen Trailer könnt ihr unterhalb dieser Zeilen begutachten. Neben der emotionalen Story zeigt das neue Material eindrucksvoll wie sehr sich die Reihe auf technischer Seite weiterentwickelt hat. Laut offiziellen Angaben setzt die Spieleschmiede erstmals auf eine neue Engine, die dem Geschehen einen frischen Anstrich verleihen soll.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 sowie PlayStation 5. Der neuste Serienteile dreht sich dieses Mal um die junge Alex Chen, die als Empathin Gefühle und Stimmungsbilder einfangen und manipulieren kann. Verkörpert wird die Schülerin von Schauspielerin und Nachwuchstalent Erika Mori.











Quelle: Square Enix