Rocket League – Zusammenarbeit mit Lamborghini

Psyonix, Entwickler hinter Rocket League, und Automobili Lamborghini haben heute eine Kooperation bekanntgegeben. Ab morgen werden Spieler den neuesten Lambo im Spiel finden können.

Rocket League und Lamborghini arbeiten zusammen

Der Entwickler des beliebten Autoball Spiels und der Sportwagen Hersteller haben angekündigt, dass der Lamborghini Huracán STO ab morgen, den 21. April, in Rocket League auf allen Plattformen erhältlich sein wird!

Zudem wird Lamborghini die Rocket League Championship Series (RLCS) X Lamborghini Open, sowie das neue Event “Battle of the Bulls” sponsern. Das Lamborghini Huracán STO Bundle wird im Item-Shop erhältlich sein und enthält den Huracán STO, Huracán STO Engine Audio, zwei Sets der Huracán STO Reifen (v1 und v2), Huracán STO Decal, Huracán STO Spielerbanner und Antenne, sowie Lamborghini Antenne.

Das Lamborghini Huracán STO Bundle ist ab morgen, den 21. April bis zum 27. April, für 2000 Credits erhältlich. Ein Lamborghini-Spielerbanner wird ebenso ab morgen kostenlos erhältlich sein.

Lamborghini wird darüber hinaus auch Sponsor für den RLCS X Lamborghini Open. Zusammen werden beide auch den neuen Event Battle of the Bulls vorstellen, bei dem die besten Spieler in 1v1 Matches gegeneinander antreten. In dem Event spielen die Gewinner dann um ein Preisgeld, von bis zu 5000 Dollar gewinnen können.

Die Matches könnt ihr zwischen dem 23. April bis zum 25. April au Twitch anschauen.

Quelle: Pressemeldung