Xbox Game Pass – Im April mit Fable, Destroy All Humans und mehr

In regelmäßigen Abständen meldet sich Microsoft zum eigenen Abo-Service Xbox Games Pass zu Wort und verkündet die Neuzugänge als auch Abgänge innerhalb des Portfolios. So dürfen sich Abonnenten auch in der zweiten April-Hälfte nun über einige neue Spiele sowie Zugang zu weiteren DLC’s freuen, während andere Titel das bestehende Angebot verlassen müssen.

Das erwarten euch in der zweiten Hälfte des Aprils im Xbox Game Pass

Zu den besonderen Highlights des Aprils zählt unter anderem das Sportspiel MLB The Show 21, auf welches Abonnenten des Online-Dienstes ab sofort zurückgreifen dürfen. Der Baseball-Titel steht euch nicht nur auf den aktuellen Konsolen der Xbox-Familie zur Verfügung sondern kann ebenfalls via Cloud konsumiert werden. Des weiteren darf man sich ab dem 29. April 2021 auf das skurrile Action-Adventure Destroy All Humans! für den PC als auch die Konsole freuen. Mit dem Ende des Monats erhalten Game Pass-Abonnenten außerdem die Möglichkeit Fable 3 sowie Fable Anniversary via Cloud-Gaming auf weitere Geräte zu streamen. Zudem halten zwei weitere Zusatzinhalte Einzug in das Angebot. So können Spieler vom Microsoft Flight Simulator 2020 ab sofort auf das Welt-Update 4 zurückgreifen, während für Age of Empires 3: Definitive Edition der DLC United States Civilization zum Download bereit steht.

Alle Neuzugänge sowie Abgänge in der zweiten Hälfte des April 2021 findet ihr im Folgenden noch einmal sortiert aufgelistet:

Neu im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – MLB The Show 21 (Cloud und Konsole)

22. April – Phogs! (PC) ID@Xbox

28. April – Second Extinction (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

29. April – Destroy All Humans! (Cloud, Konsole und PC)

30. April – Fable 3 (Cloud)

30. April – Fable Anniversary (Cloud)

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

30. April – Endless Legend (PC)

30. April – For the King (Cloud, Konsole und PC)

30. April – Fractured Minds (Cloud und Konsole)

30. April – Levelhead (Cloud, Konsole und PC)

30. April – Moving Out (Cloud, Konsole und PC)

30. April – Thumper (PC)

Quelle: Xbox Game Pass