Rocket League – Events zum Women’s History Monat

Rocket League Entwickler Psyonix hat einige neue Event und Goodies zum Women’s History Monat angekündigt. Darunter kostenlose Räder und einige E-Sport Events.

Zur Feier des Women’s History Monats haben Psyonix ein paar Sachen für ihr Autoball Spektakel ausgedacht. Den Anfang macht dabei ein kostenfreies Moonpaw Räderset das von der hauseigenen Assetsdesignerin Lindsey entworfen wurden.

Zusammen mit Beyond the Summit richtet Psyonix zudem ein Turnier mit Spielerinnen aus der Community aus. Bei dem Event werden spezielle Modi am Start sein sowie Interviews mit den teilnehmenden Spielerinnen und mehr Infos sollen im Laufe des Monats folgen.

Darüber hinaus sponsern die Entwickler die dritte Saison des Women’s CarBall Championship Events. Das nordamerikanische Finale auf Twitch am 13. März um 19:30 Uhr wird die Saison abschließen.

Psyonix hat heute außerdem die Verlängerung der Season Challenges bis zum 7. April angekündigt. Mehr Informationen dazu findet ihr im offiziellen Blog. Damit kommen auch neuen kompetetive Belohnungen für Spieler die zum Beginn der dritten Saison ausgegeben werden sollen.

BREAKING NEWS 🚨: Season 2 has been extended to April 7. That means you have some extra time to unlock your outstanding Season Challenges and hit your dream Rank to earn your Season 2 Competitive Rewards!https://t.co/bQszZFS4Ob pic.twitter.com/6QONuvt3TJ

— Rocket League (@RocketLeague) March 9, 2021