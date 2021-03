Disintegration – Entwickler muss schließen

Erfolg oder Misserfolg eines einzigen Spiels kann über die Zukunft eines Entwicklers entscheiden. Das beweist der Titel Disintegration von Entwickler V1 Interactive erneut und besiegelt die Zukunft des Studios.

In 2015 wurde das neue Entwickler Studio V1 Interactive ins Leben gerufen und konnte einige namhafte Mitarbeiter finden. An der Spitze auch einer der Mitbegründer der Halo Reihe, Marcus Lehto.

Da überrascht es auch nicht, dass sich das erste Produkt des Studios optisch stark and Elementen aus Halo und Destiny orientierte. In einem Gleiter solltet ihr dabei über dem Geschehen schweben und Kommandos an euer Team am Boden geben.

Nebenbei standen aber auch euch selbst Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung um eure Gegner aus der Luft anzugreifen. Vor dem Release des Spielt konnten Gamer einen Einblick in das Gameplay bekommen und selbst Hand anlegen.

Die Reaktionen fielen dabei leider wenig vielversprechend aus und so erwartete man eine Reaktion der Entwickler. Doch anstatt Änderungen anzukündigen wurde es eher still um den Titel und der Release im Juni 2020 fand fast unbemerkt statt.

Das der Titel nicht erfolgreich war ist kein Geheimnis doch wie gestern klar wurde, war der Misserfolg weit größer als gedacht. Via Twitter kam die Ankündigung, dass V1 Interactive schließen würde. Ein Dank ging noch an das gesamte Team und die Community.

Schon das erste Projekt des jungen Studios hat gleich deren Schicksal besiegelt und die Belegschaft muss jetzt neue Jobs finden.

We are sad to inform you that V1 Interactive is officially closing.

We want to thank all the talented people at V1, both past and present, who helped make the last 5 years wonderful.

And a heartfelt thanks to the amazing community that supported us. pic.twitter.com/XX6Sxtc32o

— V1 Interactive (@V1Interactive) March 8, 2021