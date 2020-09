Rocket League – Free-To-Play Umstellung war ein voller Erfolg

Es scheint, als sei die Free-To-Play Umstellung von Rocket League ein riesiger Erfolg für den beliebten Multiplayer-Titel. Kurz nach dem entsprechenden Update verzeichneten das Auto-Fußball-Spiel knapp eine Million gleichzeitige Spieler. Ein historischer Rekord!

Rocket League startet durch

Seit dem 23. September 2020 ist Rocket League Free-To-Play. Laut den Entwicklern erfolgte diese Neuorientierung, um mehr Raum für neue Inhalte und Funktionen zu schaffen. Ein Schritt der sich für das kleine Entwicklerteam von Psyonix gelohnt zu haben scheint. Denn kurz nach dem Update schossen die aktiven Spielerzahlen in die Höhe. Mit dem historischen Wert von einer Million gleichzeitiger Spieler konnte so ein neuer Rekord für das kompetitive Sportspiel erreicht werden.

Corey Davis, Co-Chef von Psyonix, teilte diesen Erfolg via twitter. Diese Nummer scheint allen verfügbaren Plattformen zu entspringen, also PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Laut Dot Esports, lag die bisherige Spitzenleistung in Sachen gleichzeitige Spielerzahl bislang bei vergleichsweise mageren 120.000. Der Sprung zur Million zeigt also den beachtlichen Erfolg des neuen Bezahlmodells. Allein auf Steam verzeichnete der Titel am 24. September 129.000 aktive Spieler. Wie gewohnt sucht man solche Angaben bei Sony, Microsoft und Nintendo jedoch vergebens.

Neben der großen Umstellung ging am 23. September 2020 auch die erste neue Saison von Rocket League an den Start. Diese führt unter anderem drei neue Ränge in den kompetitiven Spielmodus ein und verlangt ein Mindestlevel von 10 um überhaupt am Ranglistenmodus teilnehmen zu dürfen.

Quelle: twitter.com