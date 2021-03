Naughty Dog – Uncharted-Entwickler arbeitet offenbar an einem Multiplayerspiel

Bei dem nächsten großen Projekt der “Uncharted”- und “The Last of Us”-EntwicklerInnen von Naughty Dog handelt es sich neusten Gerüchten zufolge offenbar um einen reinen Multiplayer-Titel. Darauf lässt nun zumindest eine brandneue Stellenausschreibung schließen.

Multiplayer-Modus für The Last of Us

Nach der Veröffentlichung von The Last of Us: Part 2 im vergangenen Juni dürfte sich das kalifornische Studio längst wieder vollumfänglich neuen Projekten zugewendet haben. Erst vor wenigen Tagen bestätigte Creative-Director und Co-Präsident Neil Druckmann, dass man hinter verschlossenen Türen gleich an mehreren noch unangekündigten Spielen arbeiten würde. Weiter ins Detail ging er dabei allerdings nicht.

Eine frisch veröffentlichte Stellenausschreibung liefert nun aber doch Material für erste Spekulationen. So sucht Naughty Dog aktiv nach einem fähigen Economy-Designer, der das Team zeitnah verstärken soll. In der Announce ist konkret die Rede von einem “Multiplayer-Projekt mit Live-Betrieb und Spielerfortschritt”.

Die Anzeige dürfte sich dabei auf zusätzliche kosmetische Inhalte und Mikrotransaktionen beziehen. Darüber hinaus gehört auch die Implementierung und das Balancing der Ingame-Ökonomie, diverse Spielerfortschritts-Systeme und das Design des Projekts zu den geforderten Aufgabenbereichen.

Zwar hat Naughty Dog bisher keine weiteren Angaben diesbezüglich gemacht, es ist jedoch recht wahrscheinlich, dass man hiermit Bezug auf den in Arbeit befindlichen Multiplayer-Modus von The Last of Us: Part 2 nimmt. Der Modus sollte ursprünglich bereits zum Release des Hauptspiels erscheinen, war für den Entwickler zeitlich jedoch kaum umzusetzen und wurde folglich auf unbestimmte Zeit verschoben.

Quelle: VGC