Humble Bundle – Earth Bundle pünktlich zum kommenden Earth Day

Am kommenden Donnerstag, den 22. April, ist Earth Day und das könnt ihr mit einem dazu passenden Humble Bundle feiern. Am Earth Day wird ja bekanntlich auf den Erhalt unseres blauen Planeten aufmerksam gemacht und so dreht sich in den angebotenen Spielen des Bundles auch alles rund um Mutter Natur.

Viel Natur im neuen Humble Bundle

Mit von der Partie sind diesmal Spiele, in denen es eine schöne Natur zu bewundern gibt. Dabei geht es von grünen Landschaften bis hin zu wunderbaren Unterwasserwelten. Wie immer bei diesem Angebot bekommt ihr Spiel je nachdem wieviel ihr bezahlen möchtet. Tier 1 ist bereits ab 1 € freigeschaltet, Tier 2 variiert je nach Durchschnitt der Zahlungen und Tier 3 ist ab jeder Zahlung über 11,91 € erhältlich. Diese Spiele könnt ihr auf diesem Weg erhalten:

Tier 1

Figment

Yono and the Celestial Elephants

Tier 2

ABZU

ARIDA: Backland’s Awakening

Never Alone

Tier 3

Beyond Blue

Summer in Mara

Lost Ember

Eure Zahlungen gehen natürlich wie immer an den guten Zweck. Das Angebot endet am 30. April.

ABZU Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

Quelle: humblebundle.com