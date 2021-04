Dead by Daylight – Crossover mit Resident Evil geplant

Beim diesjährigen Resident Evil Showcase wurde, in einem kurzen Teaser, ein Crossover mit dem Horrorspiel Dead by Daylight angekündigt. Zur Feier des 25.-jährigen Jubiläums der Resident Evil Reihe, war dies auch längst überfällig.

Der Tyrant bald in Dead by Daylight?

Beim Showcase wurde ein 23-sekündiger Teaser veröffentlicht, der das Crossover der beiden Horrorspiele bestätigte. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, wann endlich ein Crossover dieser beiden Giganten kommen würde. Bereits andere große Filme und Spiele wie Left 4 Dead, Nightmare on Elm Street oder auch Silent Hill, durften Gastauftritte feiern und erfreuen sich großer Beliebtheit, bei der Community. Doch was könnte uns bei dieser Zusammenkunft erwarten?

Aus dem Trailer kann man leider nicht herauslesen welche Kreatur auf die Spieler wartet, lediglich die Geräusche von Zombies in der Nähe kann man erkennen. Mögliche Gegner könnten unter anderem die Licker, der Nemesis oder der Tyrant sein. Alle drei Monster wären perfekt, um den Spielern das Leben schwer zu machen. Mehr Infos könnt ihr am 25. Mai auf Twitch bekommen, wo das Kapitel genauer beleuchtet wird. In diesem Juni erscheint dann das Kapitel, aber einen genauen Termin gibt es derzeit noch nicht. Dead by Dayligt erhaltet ihr auf allen Konsolen, sowie PC und Google Stadia. Den Teaser findet ihr direkt unter dem Artikel, vielleicht könnt ihr ja noch mehr Infos erhaschen.











Angebot Dead By Daylight Nightmare Edition - [Playstation 4] Nightmare Edition beinhaltet das Originalspiel

Die Kapitel Curtain Call und Shattered Bloodline

Das Headcase-Kosmetik-Pack und Stranger Things mit Steve

Nancy und dem Furcht einflößenden Demogorgon

Quelle: Resident Evil via YouTube