Returnal – Neuer Trailer stellt euch die Feinde vor

In einem neuen Trailer bekommt ihr die Gefahren zu sehen, die euch im Playstation 5 exklusivem Returnal erwarten werden. Im dazugehörigem Blogartikel, äußern sich zudem die Entwickler zu deren Kreationen.

Diese Kreaturen erwarten euch in Returnal

Der neue Third Person Rogue Lite Shooter von Housemarque steht schon bald in den Regalen. In Vorbereitung auf den Release, hat Sony einen neuen Trailer veröffentlicht.

In dem Video, bekommt ihr einen ersten Eindruck von den Gefahren die euch auf dem Planeten Atropos erwarten werden. Vor allem die organischen und parasitären Feinde, haben Effekte wie Biolumineszenz zu bieten.

Das Aussehen der Gegner soll dabei ein Mix aus Schönheit und albtraumhafter Aggressivität sein. Und dafür haben die Entwickler sogar eine eigene Tentakel-Technik entwickelt. Darüber hinaus soll jeder Gegnertyp über ein eigenes Angriffsverhalten verfügen.

Spieler übernehmen die Steuerung der Astronautin Selene und tauchen im Verlauf des Spiels tief in ihre Psyche ein. Selene stürzt auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos ab und befindet sich seitdem in einer alptraumhaften Zeitschleife.

Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. In jedem Zyklus verändern sich die Umgebung sowie das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf stets neu anpassen muss.











Returnal - [PlayStation 5] Vorbesteller bis einschließlich 18.03.2021 erhalten zusätzlich den ASTRA Model 14 Taktiker-Anzug und den ASTRA Model 9 Prototyp-Anzug für Selene

Durchbrich den Zyklus des Chaos in diesem Third-Person-Roguelike-Shooter auf einem sich ständig verändernden außerirdischen Planeten

Kämpft um euer Leben auf einem feindseligen Planeten, der sich mit jedem Tod verändert

Das immersive 3D-Audioerlebnis der PS5 erweckt die außerirdische Welt zum Leben, hilft Spielern, sich in packenden Positionskämpfen zu behaupten und gibt Hinweise auf verborgene Geheimnisse

Quelle: Playstation Blog