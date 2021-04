Mirror’s Edge – Kommt doch kein neuer Teil?

Erst vergangene Woche hat der französische Twitter-Account von Publisher Electronic Arts mit einem Tweet die Diskussionen um einen neuen Ableger der populären Action-Adventure-Reihe Mirror’s Edge angeregt. Nun meldete die französische Niederlassung sich noch einmal zu Wort und löst das Rätselraten der Fangemeinde um die vermeintliche Ankündigung auf.

Deutet der Tweet auf einen neuen Ableger von Mirror’s Edge hin?

Vor einigen Tagen postet EA auf dem französischen Account des Kurznachrichtendienstes Twitter einen verpixelten Screenshot und fordert die Fangemeinde damit auf, zu erraten um welches Spiel es sich hierbei handelt. Sehr offensichtlich hatte man hier ein Bild aus dem ersten Ableger des Geschicklichkeitsspiels Mirror’s Edge gewählt. Das etwa wahllose Ratespiel ließ die Fangemeinde erste Vermutungen darüber anstellen, ob EA damit womöglich einen neuen Ableger der bekannten Reihe anteasern möchte. Besonders mit Hinblick auf die letzten Remaster, die sich beim amerikanischen Konzern in Entwicklung befunden haben – allen voran Need for Speed: Hot Pursuit – brodelte die Gerüchteküche um das Spiel aus dem Hause DICE erst richtig auf. Anlässlich der lauten Spekulationen meldete sich die französische Niederlassung nun noch einmal mit klareren Worten zurück. So habe es sich hier schlichtweg um ein Ratespiel für die Twitter-Follower gehandelt. Man fügt außerdem hinzu, dass wenn man etwas zukünftig anteasern wird, werden es Fans auch direkt verstehen.

Mirror’s Edge erschien ursprünglich im November 2008 für PlayStation 3 und Xbox 360. Ein Jahr später folgte dann eine Umsetzung für den PC. Mit Mirror’s Edge Catalyst folgte im Sommer 2016 die Fortsetzung rund um die Geschichte von Runnerin Faith.

Quelle: PC Gamer