Need for Speed: Hot Pursuit – Wird bald ein Remaster angekündigt?

Need for Speed: Hot Pursuit könnte bald vor einer Ankündigung stehen. Der beliebte Ableger soll ein Remaster erhalten, wie ein Händlereintrag nun belegt. Die Gerüchte reißen demnach nicht ab. Der Eintrag enthält sogar Daten zum Release-Datum und Preis, eine offizielle Ankündigung bleibt jedoch weiter aus.

Need for Speed: Hot Pursuit könnte noch dieses Jahr erscheinen

Die Gerüchte um ein Remaster von Hot Pursuit werden nun konkreter. Schließlich wird selbiges unter Fans heiß erwartet, da die Serie in der jüngeren Historie in einer schwierigen Findungsphase war. Bei Amazon UK tauchte ein konkreter Eintrag zum Spiel auf, der nähere Infos liefert. So soll das Spiel schon am 13. November diesen Jahres für die Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Von einem Release für die Playstation 4 fehlt in dem Eintrag jede Spur. Ein Ausbleiben auf Sony’s Plattform ist aber kaum vorstellbar. Zudem war das Spiel für 34,99 britische Pfund gelistet, aufgerundet würde dies knapp 40€ entsprechen. Electronic Arts äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten und gab weder eine Bestätigung, noch ein Dementi bekannt. Im Resetera-Forum wurde auch bereits ein Screenshot des Eintrags gepostet, der mittlerweile wieder von Amazon UK verschwunden ist. Wir informieren euch darüber, sobald es hier erste handfeste Informationen seitens des Publishers gibt.

Quelle: Resetera