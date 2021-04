Sony – Exklusiver Deal mit Netflix geschlossen

Sony macht aktuell ordentlich Druck im Bereich der Verfilmungen für die hauseigenen Marken. Einen exklusiven Deal für die Verfilmungen hat sich jetzt der Streaming Dienst Netflix gesichert.

Netflix und Sony schließen Exklusivvertrag

Aktuell läuft bei Sony und deren Filmabteilung, die Produktion von diversen Verfilmungen auf Hochtouren. Dabei gibt es Produktionen wie Uncharted, The Last of Us oder auch Ghost of Tsushima, die auf Sonys Game IPs basieren.

Aber auch andere Projekte wie die Marvel Adaption Morbius, Bullet Train oder Where the Crawdads Sing, sind in Arbeit. Der Streaming Dienst Netflix hat sich jetzt einen exklusiven Vertrag gesichert.

Nach dem Kino Release der Titel, werden diese exklusiv auf Netflix erscheinen und dort das Angebot für das kommende Jahr 2022 aufpolstern. Der Deal geht aber noch weiter, denn auch langfristig soll Content speziell für Netflix erscheinen.

Wie die New York Times berichtet, ist der Deal auf fünf Jahre ausgelegt und Sony verpflichtet sich darin mindestens 2 bis 3 direct-to-streaming Filme pro Jahr zu produzieren.

Bei einem so langen Vertrag könnten wir also auch unter Umständen die The Last of Us Serie auf Netflix zu sehen bekommen. Und auch ein Nachfolger zu Spider-Man Into the Spider-Verse könnte exklusiv dort erscheinen. Man darf also gespannt sein, was man in den nächsten Jahren zu sehen bekommen wird.

Quelle: sonypictures.com