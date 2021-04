Mass Effect Legendary Edition – Spiel erreicht Gold Status

Fans von Commander Shepard erwarten bereits sehnsüchtig den Release von Mass Effect Legendary Edition. Mit der Veröffentlichung im kommenden Mai, hat der Entwickler jetzt die Fertigstellung verkündet.

Mass Effect Legendary Edition erreicht Gold

Mit der erfolgreichen Science Ficition RPG Reihe um Commander Shepard, hat sich Entwickler BioWare ein Denkmal geschaffen. Die Reihe hat auch Jahre nach dem letzen Teil noch unzählige Fans.

Und eine große Anzahl der Fans erwartet die Ankunft der Remaster Collection schon sehnsüchtig. Die Collection überarbeitet dabei alle drei Teile, wobei vor allem der erste Teil die größten Veränderungen durchgemacht hat.

Zusätzlich werden auch die über 40 DLCs enthalten sein und optisch haben alle Titel ein 4K Upgrade erhalten. Eine epische Saga erwartet dabei neue und alte Spieler, die diesesmal in einem Rutsch durch die gesamte Trilogie spielen können.

Im Vorfeld der Veröffentlichung am 14. Mai 2021, hat Project Director Mac Walters am Freitag das Erreichen des Gold Status verkündet. Damit sollte einem pünltilchen Release nichts mehr im Weg stehen. Die Collection wird für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und ist natürlich auch kompatibel mit beiden Next Gen Konsolen.

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It’s been quite a journey – time to celebrate briefly. Maybe even dance a little… if that’s you’re thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi — Mac Walters (@macwalterslives) April 9, 2021

Quelle: @macwalterslives via Twitter