Resident Evil: Village – Geschichte um Protagonist Ethan soll zur Trilogie werden

In wenigen Wochen erscheint mit Resident Evil: Village der nächste große Ableger der populären Survival-Horror-Reihe aus dem Hause Capcom für alle gängigen Konsolen sowie dem PC. Der achte Teil der Horror-Hauptreihe soll dabei nahtlos an den Vorgänger Resident Evil 7 anknüpfen und die Story um Protagonist Ethan fortsetzen. Schenkt man aktuell kursierenden Gerüchten glauben, wird erst der nächste Teil die Ethan-Saga endgültig zu einem Abschluss bringen.

Resident Evil 7, Resident Evil: Village und Resident Evil 9 sollen eine Trilogie bilden

So meldete sich unlängst der für gewöhnlich sehr gut informierte Insider ‘AestheticGamer aka Dusk Golem’ via Twitter zum Thema zu Wort und gab bekannt, dass Capcom rund um Ethan eine komplette Trilogie geplant habe. Die Entscheidung ein zusammenhängendes Abenteuer zu erschaffen soll demnach recht früh getroffen worden sein, sodass einige Elemente innerhalb von Resident Evil 7 beispielsweise erst in Resident Evil: Village aufgeklärt werden. Zudem erklärt AestheticGamer aka Dusk Golem’, dass Capcom nicht mehr plane zukünftige Ableger der Haupreihe zu nummerieren und viel lieber nur noch abgeschlossene Stories erzählen möchte.

Abseits davon sprach der Insider sich ebenfalls noch einmal zum kommenden Resident Evil: Village aus. So soll uns im neuen Survival-Horror-Ableger ein spezieller Schwierigkeitsgrad erwarten, der eine gänzlich neue Herausforderung darstellt. Hier sollen Items als auch Gegner vollkommen zufällig in den Arealen platziert werden und so natürlich einen erhöhten Wiederspielwert bieten. Das Ganze soll sich laut ihm an dem Minispiel ‚Ethan Must Die‘ aus dem 2017 veröffentlichten DLC zu Resident Evil 7 ‚Verbotenes Filmmaterial 1‘ orientieren.

Resident Evil: Village erscheint offiziell am 7. Mai 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Quelle: AestheticGamer aka Dusk Golem via Twitter