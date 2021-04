Alienware – Endlich wieder AMD im Notebook

Lange ist es her, dass Alienware einen AMD Prozessor in eines ihrer Notebooks verbaut hat, jetzt 14 Jahre später ist es wieder soweit. Dazu passend wurden auch neuen Gaming-Monitore vorgestellt, die das Zocken angenehmer machen sollen.

Alienware Notebook mit der AMD 5000er-Serie

Das neue Alienware m15 Ryzen Edition R5 ist ein 15 Zoll Notebook, welches mit einem 360 Hz FHD-Panel ausgestattet ist. Zudem gibt es eine weitere Variante, in dem ein 240 Hz-Panel mit QHD-Auflösung verbaut wurde. unter der Haube schlummert ein AMD Ryzen 5000 H-Serie Prozessor, mit einer NVIDIA GeForce RTX 30-Serie, die nur darauf warten ans Limit getrieben zu werden. Das Notebook kann außerdem mit zusätzlichem 3200-MHz-DDR4-Speicher erweitert werden, welches eine Prämiere für die 15-Zoll-Notebooks darstellt. Wie schon zuletzt in einem Beitrag angekündigt, ist auch in dieser Modellserie eine mechanische Cherry MX Tastatur verbaut, welches über eine RGB-Beleuchtung verfügt.

Außerdem veröffentlicht Dell vier weitere Gaming-Monitor-Modelle, die besonders für rasante Rennspiele geeignet sind. Der Dell 25 Gaming-Monitor (S2522HG) bietet eine 240 Hz-Unterstützung mit 1ms Reaktionszeit und ist somit perfekt für Shooter geeignet. Außerdem gibt es einen NVIDIA-G-SYNC als auch AMD-FreeSync-Modi. Wer es gerne geschwungen mag, sollte sich die Dell 27, 32 (S2722DGM und S3222DGM) und 34 (S3422DWG) Curved Monitore anschauen. Die 27 und 32 Zoll-Modelle bieten eine Bildwiederholrate von 165 Hz mit 2 ms Reaktionszeit und das 34 Zoll-Modell kann mit 144 Hz dienen. Alle Monitore bieten eine variable Bildwiederholfrequenz für die Nutzung von Spielkonsolen. Das Notebook könnt ihr ab dem 6. Mai erhalten, die S2522HG und der S3422DWG können ab 27. Mai und der S2722DGM und der S3222DGM ab 22. Juni bestellt werden.

Quelle: Alienware via Pressemeldung