Elgato – Multikamera-System mit Cam Link Pro

Für Streamer ist eine Kamera das A und O, nun hat Elgato mit Cam Link Pro eine neue Karte veröffentlicht, mit der bis zu vier Kameras gleichzeitig angesteuert werden können. Einen kleinen Überblick bekommt ihr jetzt hier.

Elgato Cam Link Pro für jede Situation

Für Streamer reicht oftmals eine Kamera nicht aus, um den gesamten Content präsentieren zu können. Die neue Cam Link Pro Karte mit vier HDMI-Anschlüssen könnte da nun Abhilfe schaffen. Bereits in der Vergangenheit hat Elgato mit dem Cam Link 4K einen Stick bereitgestellt, der das Kamerabild auf einen PC überträgt, jetzt wird in diese Richtung weiter ausgebaut. Die Karte kann einfach in einen freien PCIe-Slot eures PC eingebaut werden. Außerdem benötigt ihr mindestens Windows 10 64-Bit, eine Intel i7-6000er bzw. AMD Ryzen 7 CPU, sowie eine NVIDIA GeForce GTX 10xx oder besser.

Die Karte bietet auf allen Eingängen eine Auflösung bis zu 1440p mit 60 FPS, bzw. 4K mit 30 FPS. Mit der Multiview Software können die Kamera-Quellen kombiniert werden, wodurch die Quellen nebeneinander, dreifach, vierfach und Bild in Bild dargestellt werden können. Außerdem kann die Karte auch über das Stream Deck und der Multi-App gesteuert werden. Besonders für DJs und Streamer die Talk-Formate mit Gästen produzieren, könnte die Anschaffung der Cam Link Pro eine Arbeitserleichterung darstellen. Unterstütze Hersteller sind unter anderem Nikon, Canon, Sony, FujiFilm und GoPro. Ob eure Kamera mit kompatibel ist könnt ihr hier nachschauen. Die Cam Link Pro Capture Karte könnt ihr derzeit 349,99 Euro erhalten.

Angebot Elgato Cam Link 4K, Live-Streamen und Aufnehmen mit DSLR, Action Cam oder Camcorder in 1080p60 oder 4K bei 30 fps, HDMI Capture-Gerät, USB 3.0 Schließe einfach deine DSLR, deinen Camcorder oder deine Action Cam direkt an den PC oder Mac anGehe im Handumdrehen live auf deiner Plattform - dank Ultra-Low-Latency Technologie

Erstelle Videos in genialer Qualität mit 1080p60 oder sogar in bis zu 4K bei 30 fpsProduziere deine Videos mit den Tools deiner Wahl

Nimm Videos direkt auf deine Festplatte auf

Quelle: Elgato