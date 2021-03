No More Heroes – Teile 1 und 2 bald in physischer Form für die Switch verfügbar

Im August kehrt Travis Touchdown in No More Heroes 3 zurück und geht auf Alienjagd. Wer seine vorherigen beiden Abenteuer nachholen möchte, der kann dies im Moment mit den digitalen Switch-Versionen der Vorgänger tun. Doch bald gibt es auch physische Exemplare von Teil 1 und seinem Nachfolger Desperate Struggle.

No More Heroes 1 und 2 bald physisch für die Switch

Publisher Limited Run Games, die sich auf die Veröffentlichung von physischen Ausgaben der Spiele spezifiziert haben, wird auch die beiden Hack’n’Slash-Abenteuer in einer Box-Version veröffentlichen. Diese können auch ab dem 12. März vorbestellt werden. Es handelt sich um den 100 physischen Release von Limited Run Games.

Außerdem gibt es zu beiden Spielen eine Collector’s Edition, in denen zahlreiche Goodies enthalten sind. Beide kommen mit einem Steelbook, einem Artbook, einem Poster und dem Soundtrack daher. Vorbesteller beider Collector’s Editions bekommen außerdem noch eine Santa Destroy-Flagge mit dazu. Dabei handelt es sich um die fiktive Stadt, die als Schauplatz der Spielereihe dient. In den ersten beiden Teilen legt sich Travis noch mit menschlichen Kontrahenten an, während das Städtchen in Teil 3 dann wohl vor einer außerirdischen Macht verteidigt werden muss.

Die physischen Versionen kosten ca. 30 €, die beiden Collector’s Edition schlagen mit jeweils knapp 60 € zu Buche. Wer beide Collector’s Editions aufgrund der Flagge zusammen bestellen möchte, ist mit gut 113 € dabei. Der dritte Teil soll dann am 27. August exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: nintendolife