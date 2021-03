Jugendschutz – Neue Reform des Jugendschutzgesetzes geht hart gegen Lootboxen vor

Am vergangenen Freitag hat der Bundestag eine neue Reform für den Jugendschutz beschlossen. In dieser wird beschrieben, dass Spiele mit Lootbox-Mechaniken künftig nicht mehr an Minderjährige verkauft werden dürfen. Ausgangspunkt war ein Anstoß des Familienministeriums.

Ist FIFA dank Jugendschutz bald ab 18?

Die neue Reform im bereits 20 Jahre alten Gesetz richtet sich vor allem gegen glücksspielähnliche Inhalte in Videospielen. So sind zum Beispiel auch Modi wie Ultimate Team in den FIFA-Spielen ein Ziel des Gesetzes. Demnach müssen Spiele, die solche Inhalte anbieten, ab 18 gekennzeichnet werden.

Grund dafür ist, dass die Kaufoptionen danach eingestuft werden müssen, inwieweit Produkte die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinflussen können. Um also für Kinder zugänglich gemacht zu werden, müssten Lootboxen und ähnliche Systeme wie Ultimate Team standardmäßig deaktiviert werden.

Außerdem soll es noch neue Piktogramme geben, die Kunden vor Gewaltdarstellungen und Kostenfallen warnen. Eine weitere Funktion der neuen Reform abseits des Themas Lootboxen besagt zudem, dass soziale Netzwerke minderjährige Nutzer besser vor Missbrauch schützen müssen. Bei Verstoß der neuen Reform drohen hohe Bußgelder. Das Gesetz muss noch vom Bundesrat abgesegnet werden und tritt dann wahrscheinlich noch in diesem Frühjahr in Kraft.

Quelle: Spiegel