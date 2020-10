No More Heroes – Teil 1 und 2 jetzt für die Switch erhältlich

Im kommenden Jahr erscheint No More Heroes 3 für die Nintendo Switch. All diejenigen, welche die bisherigen Abenteuer von Travis Touchdown verpasst haben, können dies in der Zwischenzeit nachholen. Völlig überraschend hat Nintendo nämlich Switch-Ports der beiden Vorgänger angekündigt.

No More Heroes 1 und 2 bereits jetzt im eShop erhältlich

Travis Touchdown ist ein Otaku, wie er im Buche steht. Doch als im das Geld für Videospiele und anderen Nerdkram ausgeht, beschließt er, einen Assassinenjob anzunehmen. Dies platziert ihn zwar auf Platz 11 der Assassinen-Rangliste, macht ihn jedoch auch zu einem Ziel für andere Assassinen. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als den ersten Platz der Rangliste anzupeilen.

Das war die Story des Erstlings, der 2008 auf der Nintendo Wii erschienen ist. 2010 erschien mit Desperate Struggle der Nachfolger, ebenfalls für die Wii. Einen richtigen Nachfolger gab es bisher allerdings nie, stattdessen erschien 2017 mit Travis Strikes Again ein Spinoff, welches eher auf arcadeartiges Gameplay aus der Top Down-Perspektive setzte. Auf der E3 2019 wurde dann endlich der wahre dritte Teil angekündigt.

In ihrem aktuellsten Partnershowcase enthüllten Nintendo nun also, dass die beiden ersten Teile auf die Switch kommen. Und bereits direkt nach der Präsentation waren sie im eShop erhältlich. Dort könnt ihr euch die beiden Spiele also bereits kaufen und so die Wartezeit auf den dritten Teil überbrücken.

Quelle: Nintendo