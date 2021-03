Hogwarts Legacy – Produzent verlässt nach Sexismus-Skandal das Studio

Anstatt im Zuge von Hogwarts Legacy neue Infos über das Spiel liefern zu können, herrscht auf den Nebenschauplätzen helle Aufregung. Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über die mögliche Transgender-Option. In dem Zuge kam auch auf, dass Produzent frauenfeindliche Aussagen verbreitete. Dieser verlässt nun aber das Team.

Bloomberg Journalist Jason Schreier berichtete erst vor wenigen Tagen schöne News für die LGBT-Community. So soll das Spiel auch eine Transgender-Option für den eigenen Magier bieten. Aber auch flammten Infos zu Producer Troy Leavitt auf. Dieser hat in der Vergangenheit einen Youtube-Kanal mit Videos unterhalten, in denen er sich frauenfeindlich äußerte. Seitens Avalanche oder Warner gab es hierzu noch keine Stellungnahme. Nun nimmt der in der Kritik stehende Produzent seinen Hut und verlässt das Entwicklerstudio. Allerdings nannte er noch keine Beweggründe dafür. War der öffentliche Druck zu groß? Leavitt jedenfalls kündigte über Twitter an sich noch präziser zu dem Thema zu äußern. Er bestätigt ein immer noch sehr gutes Verhältnis zu Avalanche und Warner.

Er werde in einem Youtube-Video auf seinem Kanal Stellung zu all den Dingen nehmen. Jenem Kanal, der ihn überhaupt erst zur Zielscheibe der Kritik machte. Er distanzierte sich bis heute nicht deutlich von seinen Positionen. Er sprach sich dort unter anderem auch gegen Zusammenschlüsse für soziale Gerechtigkeit aus. Zusammen mit den transphoben Äußerungen von Autorin J.K. Rowling sorgte das kommende Spiel für mächtig Furore im Netz. Resetera, eines der größten Gaming-Foren, bannte jegliches Werbematerial zum Spiel von der Seite aus genau jenen Gründen. Ein bislang einzigartiges Phänomen. Daher dürfen wir gespannt sein, was Leavitt tatsächlich dazu bewegte, das Studio zu verlassen. Auch auf Statements von Avalanche und Warner warten wir.

1. I have made the decision to part ways with Avalanche Software. I have nothing but good things to say about the game, the dev team, and WB Games.

2. I will be releasing a YouTube Video about this soon on my channel.

— Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2021