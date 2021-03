The Division 2 – Ein neuer Modus ist geplant

Wie wir bereits vor einiger Zeit berichtet haben, arbeitet Ubisoft Massive derzeit an neuen Inhalten für den Shooter Tom Clancy’s The Division 2. Nun haben die Entwickler bekannt gegeben, dass es unter anderem einen komplett neuen Modus geben wird.

In einem aktuellen Statement haben die Entwickler von The Division 2 genauere Informationen zu den geplanten neuen Inhalten für den Shooter genannt. So soll ein ganz neuer Spiel-Modus kommen, den es bisher so in der Reihe noch nicht gegeben hat. Was uns da genau erwartet, wurde leider nicht verraten.

Darüber hinaus schauen sie gerade nach Möglichkeiten, wie ihr eure Agenten weiter entwickeln könnt. Dabei liegt der Fokus auf die Erweiterung der Build-Vielfalt. An den neuen Inhalten arbeiten neben Projektveteranen von Ubisoft Massive noch eine Gruppe an Entwicklern von Ubisoft Bucharest.

Bis wir den neuen Content erhalten, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden. So befindet sich die Entwicklung wohl noch in einem frühen Stadium und man rechne mit einem Release Ende 2021.

We want to provide you with an update on the current status of The Division 2, its upcoming content and the game’s cadence moving forward.

Read more in our dedicated article >> https://t.co/TT5XQu5Z2y pic.twitter.com/2y0GNFND8A

— The Division 2 (@TheDivisionGame) March 5, 2021