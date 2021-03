Sharkoon – Neues Futter für PC-Bastler

PC-Bastler und RGB-Liebhaber aufgepasst! Sharkoon stellt mit dem ELITE SHARK CA300H, ein neues Gehäuse vor, welches eurem PC neuen Glanz verleiht. mit viel Platz und RGB-Beleuchtung, muss bei dem Gehäuse auf nichts verzichtet werden.

Sharkoon Gehäuse mit netten Features!

Das Shark CA300H-Gehäuse ist in einer White-/ Black-Edition erhältlich und bietet einige Features, die es besonders machen. Die RGB-Beleuchtung ist steuerbar und die einzelnen LEDs, lassen sich mit einem ARG kompatiblen-Mainboard ansprechen. Zudem besitzt das Gehäuse 20 voreingestellte Modi, die direkt über einen Knopf am Gehäuse geändert werden können. Zu den kompatiblen Herstellern gehören ASUS Aura Sync, msi mystic light sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome SYNC.

Für den Standard-Einbau eurer Grafikkarte ist eine gummierter Grafikkartenhalter vorinstalliert, aber auch der vertikale Aufbau ist möglich, mit einem separaten Montage-Kit. Eine weitere Besonderheit am Gehäuse, ist die seitlich platzierte I/O-Blende. Die meisten Hersteller verbauen ihre Leiste oben auf dem Gehäuse, bei diesem Gehäuse ist es anders. Was erstmal sehr banal klingt, ist für Personen praktisch, die ihren PC auf dem Tisch aufgebaut haben, wodurch die Knöpfe und Anschlüsse einfacher zu erreichen sind. In der Front des Gehäuses ist Platz für Lüfter bis 420 mm, auf der Oberseite bis 360 mm und an der Rückseite bis 120 mm, um einen perfekten Airflow zu liefern.

Für Leute die viele Daten haben, wären im Gehäuse Platz für insgesamt 3 3,5″ oder 7 2,5″ Festplatten. Wer nun neugierig geworden ist, der kann sich hier noch mehr Infos zu dem Gehäuse holen.

Quelle: Sharkoon