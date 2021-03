Outriders – Demo erreicht Meilenstein & erstes Update angekündigt

Erst in der vergangenen Woche haben die EntwicklerInnen von People Can Fly eine kostenfreie Demo zum kommenden Sci-Fi-Shooter Outriders veröffentlicht. Schon kurz danach kann das Studio erste große Erfolge verbuchen.

Über zwei Millionen Downloads

Wie Publisher Square Enix gemeinsam mit People Can Fly bestätigte, konnte das Unternehmen mit der Demo-Version bereits gut eine Woche nach Veröffentlichung einen ersten großen Meilenstein knacken. Demzufolge haben über zwei Millionen Nutzer bereits Gebrauch von dem kostenfreien Angebot gemacht und die Probierversion heruntergeladen.

Weiter heißt es, dass der Entwickler auch weiterhin an der Demo werkelt und schon in der kommenden Woche ein Update zum Download bereitstellen will. Der Patch soll dabei einige Verbesserungen mit sich bringen und auch konkret auf das Community-Feedback eingehen.

So soll nicht nur das Loot-System einiges an Feinschliff spendiert bekommen, sondern auch das Balncing der einzelnen Charakterklassen sowie deren Fertigkeiten werden nochmals nachjustiert. Zu guter Letzt hat man sich beim polnischen Studio auch einiger Bugs und Exploits angenommen, darunter ein Spielfehler, der Items aus eurem Inventar verschwinden lässt.

Eine vollständige Übersicht über die Anpassungen findet ihr im offiziellen Change-Log. Die Demo-Version zu Outriders wird noch bis nach Release in den jeweiligen Stores bereitstehen. Das finale Spiel erscheint dann am 1. April für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

Quelle: People Can Fly