Hogwarts Legacy – Entwickler kontern J.K. Rowling mit Transgender-Option

In der LGBT-Community machte sich Joanne K. Rowling bislang keine Freunde und dementsprechend bestanden auch Zweifel an der Ausrichtung von Hogwarts Legacy. Doch diesbezüglich kommt laut Bloomberg alles anders als gedacht. Die Entwickler liefern nämlich einen klaren Seitenhieb gegen die Autorin von Harry Potter.

Die Autorin von Harry Potter äußerte sich in jüngerer Vergangenheit immer wieder gegen Transgender. Von dieser Position ist sie bis heute nicht abgewichen. Damit sorgte sie innerhalb der Fangemeinde, aber auch darüber hinaus, für Aufregung, Wut und Enttäuschung. Zu den transphoben Äußerungen machte dann auch noch eine weitere News Schlagzeilen. Denn der Senior Producer Troy Leavitt einen Youtube-Kanal hatte, bzw hatte, auf dem er u.a. frauenverachtende Kommentare von sich ließ. Auch wenn er aktiv keinen Inhalt mehr für diesen Channel produziert, distanzierte er sich nur zaghaft von seinen Äußerungen. Umso überraschender ist nun ein neuer Bericht von Bloomberg-Journalist Jason Schreier. Laut dem Branchen-Insider liefern die Avalanche Studios nämlich eine Transgender-Option.

So können Spieler Ihr euer Aussehen und eure Stimme wohl gänzlich unabhängig eures Geschlechts auswählen. Auch ob ihr als Hexe oder Zauberer bezeichnet werdet überlässt das Spiel euch. Zudem können Spieler auch Ihren Schlafsaal selbst wählen, da es in Harry Potter einen für Mädchen und einen für Jungen gibt. Mit dieser Entscheidung stellen sich die Entwickler klar gegen die diffamierenden Aussagen Rowlings. Das Management äußerte sich wohl kritisch dazu, doch bislang scheinen die Entwickler hier die Oberhand zu haben. Das Action-Adventure im Universum von Harry Potter wurde auf 2022 verschoben, nachdem es im vergangenen Jahr auf dem PS5-Event angekündigt wurde. In dem Spiel erstellt ihr euren eigenen Magie und erkundet die Zauberwelt aus den bekannten Büchern und Filmen. Das Game spielt im 19. Jahrhundert und erscheint für PS5, PC und Xbox Series.

NEWS: Hogwarts Legacy will have trans-inclusive character creation, with body, voice, and gender ("witch/wizard") all separated, sources say. This news follows JK Rowling's transphobic comments and the recent discovery that a producer supports Gamergate https://t.co/vBmMdCSWAT

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 2, 2021