Twitch – App bald auf mehr Smart-TVs verfübar

Die meisten großen Smart-TV-Marken verfügen bereits über eine Twitch-Integration, nun kommen auch kleinere Hersteller in den Genuss der Streaming-Plattform. Der Hersteller Vestel hat nun eine Kooperation mit dem Livestreaming-Dienst begonnen.

Twitch bald auf Toshiba-Geräten!

Wem der Name Vestel nur bedingt was sagt und dabei an Küchengeräte wie Spülmaschinen denkt, der hat nicht ganz unrecht. Der türkische Hersteller ist aber auch in der Unterhaltungsbranche tätig, denn viele Geräte, die ihr so kennt, haben kommen eigentlich von Vestel. Smart-TVs von Toshiba, Hitachi, JVC, Telefunken und Techwood, werden allesamt von Vestel hergestellt und bekommen nun die Twitch-App spendiert. Kunden, die über einen entsprechenden Account verfügen, können sich in der App anmelden, um direkt auf ihre Lieblingsstreamer zuzugreifen.

Alle Geräte, die seit 2018 auf dem Markt sind, können sich ab sofort die App, auf ihren Smart-TV herunterladen. Einige Geräte wurden sogar mit einer eigenen Taste ausgestattet, um den Livestreaming-Dienst aufzurufen. Die Navigation erfolgt, so wie bei allen anderen Geräten, über die Pfeiltasten auf der Fernbedienung. Mit dieser App erweitert sich das Portfolio des Herstellers, wodurch auch Kunden, die nicht viel Geld für einen Smart-TV ausgeben wollen, in den Genuss der App kommen. Wenn ihr noch mehr zu Games und Hardware wissen wollt, dann schaut doch mal hier vorbei!

Toshiba 55UL4B63DG 55 Zoll Fernseher/Smart TV (4K Ultra HD, HDR, Triple-Tuner, Bluetooth) [Modelljahr 2021] Typ: LED Fernseher mit 139 cm (55 Zoll) Bildschirmdiagonale

Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) / Dolby Vision HDR + HDR 10 inkl. HLG / Super Resolution & Micro Dimming

HD+ integriert: 24 private HD- und 2 UHD-Sender sowie HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und TV-Guide. 6 Monate gratis testen. SAT-Empfang benötigt

Empfang: Integrierter Triple-Tuner DVB-T2 (Codec H.265/HEVC), DVB-C- (Kabel) und DVB-S2 (Satellit) – Digitales Fernsehen terrestrisch über Satellit oder Kabel empfangen ohne zusätzlichen Receiver

Smart TV mit WLAN, Bluetooth & USB Media-Player / Unterstützte Streaming-Dienste: Prime Video, Netflix, Youtube uvm. / Anschlüsse: 4x HDMI, 2x USB, CI+ uvm. / Works with Alexa

Quelle: Vestel via Pressemeldung