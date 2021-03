Podcast: Die BlizzCon 2021, State of Play und Pokémon Presents in einem Podcast | Folge 38

Nachdem Nintendo mit ihrer Direct in der vergangenen Woche bereits vorlegte, ließ es Sony sich nicht nehmen und zog mit einer neuen State of Play-Folge und der offiziellen Ankündigung eines neuen PlayStation VR-Headsets nach. Aber auch Blizzard lieferte auf der digitalen BlizzCon neue Informationen zu Diablo IV und Overwatch 2. Wäre das noch nicht genug, auch die Pokémon Company kündigt kurzerhand zwei neue Pokémon-Titel für die Nintendo Switch an. Genug Stoff für reichlich Diskussion im Team…

Podcast über die State of Play, BlizzCon 2021 und Pokémon-Legenden: Arceus | Folge 38

Es war ein langgehegter Traum vieler Pokémon-Fans und wird in Form von Pokémon-Legenden: Arceus endlich wahr: Ein Pokémon-Rollenspiel mit einer offenen Spielwelt. Die Naturzone aus Schwert und Schild kann dabei als Prototyp angesehen werden, nun kommt also ein vollwertiges Spiel mit dieser Mechanik. Die Geschichte des RPGs spielt weit in der Vergangenheit in der Sinnoh-Region, in der auch die Remakes spielen. Bereits zu antiken Zeiten konnten die Menschen Pokémon fangen und mit ihnen kämpfen. Eure Aufgabe wird es sein, den ersten Pokédex der Sinnoh-Region zu erschaffen, indem ihr so viele Pokémon wie möglich einfangt. Das legendäre Pokémon Arceus wird dabei auch eine wichtige Rolle spielen.

Blizzard hat im Rahmen der Blizzcon 2021 das Remaster Diablo II: Resurrected angekündigt. Es soll neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Lord of Destruction beinhalten und eine komplett überarbeitete Optik bekommen. Die 2D Sprites werden durch 3D-Rendermodelle ersetzt und auf dem PC soll eine Auflösung von bis zu 4K möglich sein. Das Gameplay wurde von den Entwicklern bewusst nicht verändert. Dafür wurde allerdings die Benutzeroberfläche überarbeitet und neue Zwischensequenzen erschaffen. Auch der Sound wurde verbessert und wird 7.1-Surround-Sound bieten. Da das Game neben dem PC auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen wird, ist eine Controller-Unterstützung geplant. Dank Cross-Progression kann unterwegs auf der Switch gezockt werden und Zuhause dann zum Beispiel auf dem PC.

Informationen zum Podcast über Videospiele und Filme

Moderation: Maarten Cherek

Redaktion der Sendung: Christian Koitka und Jasmin Paskuda

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast “Bis zur Glotze”? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.