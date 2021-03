Need For Speed – Neuer Serienteil auf 2022 verschoben

Electronic Arts investiert aktuell verstärkt Ressourcen in die Entwicklung von Battlefield 6. Im Zuge dessen wurden auch die Arbeiten am nächsten Need For Speed zurückgestellt.

Kein Need for Speed für Battlefield 6

Wie Publisher EA unlängst in einem offiziellen Statement verlauten ließ, werde der nächste Ableger der Rennspielserie Need For Speed doch nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen. Grund dafür ist die Umverteilung von Ressourcen innerhalb der EA-Studios. Demzufolge unterstützen die EntwicklerInnen von Criterion Games derzeit die Kollegen von DICE, die wiederum fleißig an dem Egoshooter Battlefield 6 werkeln. Das nächste Need For Speed ist also nicht vor 2022 zu erwarten.

Wie Chief Studios Officer Laura Miele zudem mitteilte, seien diese Maßnahmen unter anderem aufgrund diverser Verzögerungen durch die Corona-Pandemie und das Home Office nötig. Um sicherzustellen, dass zumindest EAs Zugpferd Battlefield 6 pünktlich fertigestellt wird, hat man also um die Unterstützung der Rennspiel-Experten gebeten. Die letztendliche Entscheidung wurde dann in enger Absprache mit dem Studio selbst getroffen.

[Battlefield] entwickelt sich großartig, das Team hat unglaublich hart gearbeitet, sie haben letztes Jahr hart gearbeitet, und ja, wir haben von zu Hause aus gearbeitet. Und es ist schwer; Es ist schwierig, Spiele von zu Hause aus zu machen, und das [EA DICE]-Team ist etwas müde. Wir haben ein großartiges Spiel und ein unglaubliches Potenzial mit diesem Spiel. Wir spielen, um zu gewinnen. Wir spielen, um ein großartiges Battlefield-Spiel auf den Markt zu bringen.

Rennspielfans schauen in diesem Jahr allerdings dennoch nicht in die Röhre. Dank der Übernahme von Codemasters durch EA kann der Videospielkonzern auch 2021 noch entsprechende Titel auf den Markt bringen.

Einen finalen Releasetermin für Battlefield 6 gibt es derweil noch nicht. Die Veröffentlichung ist allerdings im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 zu erwarten.

Quelle: Polygon