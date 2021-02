Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle – Gen. 4-Remakes kommen Ende des Jahres

Es war eines der offensten Geheimnisse, wenn es um Pokémon geht, aber nun sind Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle, so die Namen der Generation 4-Remakes offiziell. Allerdings kommen sie in einem Stil daher, mit dem viele Fans so vielleicht nicht wirklich gerechnet haben.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle schicken euch erneut in die Sinnoh-Region

Pokémon-Remakes sind mittlerweile ein festes Element in der Releasereihenfolge von Spielen der Serie. Nun ist also die vierte Generation an der Reihe, die euch wieder in die Sinnoh-Region schickt. Ihr wählt zwischen Panflam, Plinfa und Chelast euer Starter-Pokémon aus und startet euer Abenteuer, ein weiteres mal der Allerbeste zu werden, wie keiner vor euch war.

Während sich Remakes bisher immer am Grafikstil der aktuellen Haupteditionen orientiert haben, wagt man nun einen neuen Ansatz. So werden Strahlender Diamant & Schillernde Perle in einem Chibi-Look daherkommen, mit dem das Gameplay der DS-Versionen fast eins zu eins umgesetzt werden kann. Soll heißen, wir folgen unseren Protagonisten wieder aus der Top-Down-Perspektive. Die Kämpfe sehen jedoch wie in Schwert und Schild aus.

Ein exaktes Releasedatum gibt es zwar noch nicht, aber die Remakes sollen bereits Ende diesen Jahres in den Läden stehen. Bis dahin hat man noch ein wenig Zeit, sich mit dem außergewöhnlichen Stil der Spiele anzufreunden.











Quelle: Official Pokémon Youtube Channel