Project Triangle Strategy – Neues Taktik-RPG mit Octopath Traveler-Optik

Die Macher des RPG-Hits Octopath Traveler stellten in der Nintendo Direct ihr neues Spiel mit dem Arbeitstitel Project Triangle Strategy vor. Wie es dem Titel bereits zu entnehmen ist, wird Strategie eine große Rolle spielen. Erste Gameplayvideos erinnern an die Fire Emblem-Reihe und ähnliche Vertreter des Genres.

Ist Project Triangle Strategy der endgültige Name?

Octopath Traveler war zuerst ein Arbeitstitel, wurde dann schließlich doch der festgelegte Name des Spiels. Ob sich dies nun wiederholen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wird in Square Enix neuem Abenteuer eine Geschichte voller moralischer Entscheidungen erzählt, bei dem bestimmte Ereignisse mit einer speziellen Waage entschieden werden. Wie genau dieses System funktioniert, wurde noch nicht genau erläutert.

In gezeigtem Videomaterial kann man schon erahnen, wie das taktische Gameplay funktionieren wird. Ihr werdet euch in einem Raster bewegen, wie man es auch aus Spielen wie Fire Emblem und Advance Wars kennt. Dabei greift ihr Gegner an oder löst spezielle Kombos aus. Außerdem gibt es den Kniff, dass die Kämpfe auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden können. Auf höher gelegenen Ebenen kann man sich zum Beispiel einen Vorteil mit Fernkämpfern sichern.

Grafisch präsentiert sich das Spiel in pixeligem Retro-Stil, ganz genau so wie Octopath Traveler. Es wird 2022 für die Nintendo Switch erscheinen.









