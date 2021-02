Fall Guys – Battle Royale erscheint auf der Switch

Der ganz große Hype um Fall Guys ist mittlerweile bereits verflogen. Nichtsdestotrotz erscheint das Spiel noch auf der Switch. Allerdings wird das noch eine Weile dauern, so dass es fraglich sein könnte, ob sich der Release dann noch lohnen wird.

Fall Guys erst im Sommer auf der Switch

Das Battle Royale erschien im August 2020 und explodierte vor allem deshalb, weil es im Playstation Plus-Angebot kostenlos zum Download verfügbar war. Mittlerweile hat sich der Hype ein wenig gelegt, trotzdem wurde nun in der Nintendo Direct eine Switch-Version angekündigt.

Der Trailer zeigt nicht, ob es für die Switch exklusive Inhalte in Form von Kostümen oder ähnlichem beinhalten wird. Das gezeigte Gameplay beinhaltet alles, was es bereits in den veröffentlichten Versionen gibt.

Generell hält sich der Trailer mit vielen Informationen zurück. Selbst ein genaues Releasedatum gibt es noch nicht. Dennoch wissen wir, dass es noch eine lange Wartezeit geben wird, denn mit dem Spruch “Seid dabei in diesem Sommer” endet der Trailer. Es werden also noch ein paar Monate vergehen, bis das Spiel auf der Switch erscheint. Ob dann überhaupt noch Bedarf besteht, diesen Titel zu kaufen, wird man dann sehen.









Quelle: Nintendo