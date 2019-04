Octopath Traveler – Im Juni kommt es für den PC

Vergangene Woche berichteten wir euch davon, dass Octopath Traveler auf einem koreanischen Ratingboard für den PC gelistet wurde. Demnach würde das Japano-RPG von Square Enix seine bisherige Switch-Exklusivität verlieren. Nun hat sich dieser Verdacht wohl bestätigt.

Spielt im Juni Octopath Traveler auf dem PC

In einem offiziellen Blogpost, welcher mittlerweile wieder entfernt wurde, kündigte Square Enix eine PC-Version des Japano-Rollenspiels an. Als Releasedatum der PC-Version wurde der 7. Juni angesetzt. Warum der Post mittlerweile gelöscht wurde, erschließt sich nicht ganz. Das Spiel war im Juli vergangenen Jahres exklusiv für die Switch erschienen, derzeit befindet sich ein Mobile-Ableger namens Champions of the Continent in Entwicklung.

Quelle: gematsu