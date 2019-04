Ghost of Tsushima – Sucker Punch sucht Storyschreiber

Eigentlich hatten Fans darauf gehofft, dass Ghost of Tsushima noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Wirft man aktuell jedoch einen Blick auf die Website des Entwicklers Sucker Punch, werden allerdings Zweifel laut, ob das Spiel in naher Zukunft erscheint. Das Studio sucht aktuell nämlich Storyschreiber für das PS4-Exclusive.

Ghost of Tsushima braucht noch Zeit

Als Ghost of Tshushima von Sony angekündigt wurde, war die Vorfreude in der Gaming-Community groß: Ein gigantisches Samurai-Game mit der Power der PS4? Doch bis heute hat Sony keinen offiziellen Releasetermin angekündigt – und das könnte einen guten Grund haben. Auf seiner Homepage schreibt Sucker Punch aktuell eine Stelle als Autor für die Story des Spieles aus, was in den meisten Fällen kein gutes Zeichen ist. Wenn ein Spiel schon derart lange in Entwicklung ist wie GoT und dann noch an der Story geschraubt werden muss, wird es wohl noch lange dauern bis der entsprechende Titel erscheint.

Ghost of Tsushima bröckelt

In der Stellenausschreibung heißt es, dass nicht nur Dialoge geschrieben werden müssten, sondern auch “generelle narrative Entscheidungen” getroffen werden müssen. Auch die Mainstory befindet sich der Anzeige zufolge noch in Bearbeitung.

Wann Ghost of Tsushima erscheint, weiß bisher wohl nur Sony selbst. Mit einem Release 2019 sollte man nach diese Nachrichten aber nicht mehr rechnen.

Quelle: Sucker Punch