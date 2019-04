Octopath Traveler – Kommt es bald für den PC?

Bisher ist das Retro-Rollenspiel Octopath Traveler ausschließlich für die Switch erschienen. Nun könnte es jedoch seine Nintendo-Exklusivität verlieren, wenn man einem koreanischen Ratingboard glauben darf. Diese haben nämlich eine PC-Version des RPGs eingestuft.

Octopath Traveler bald nicht mehr Switch-exklusiv?

Ein koreanisches Rating-Board listet also eine PC-Version von Octopath Traveler, gepublished von Bandai Namco. Dies ist nichts Ungewöhnliches, da Bandai Namco öfter Square Enix-Spiele in Korea veröffentlicht. 2018 erschien das Rollenspiel für die Switch, derzeit ist ein Prequel für mobile Geräte in Entwicklung. Ob sich das Rating auf die Ursprungs- oder die Mobile-Version bezieht, ist auch noch nicht ganz schlüssig.

Quelle: gematsu