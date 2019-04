RAGE 2 – “Ich gegen den Rest der Welt” im neuen Trailer

Hässliche Mutanten, Ödland-Samurai und friedfertige Büffel, die Beleidigungen vor sich hin schnauben: Alles, was im Ödland von RAGE 2 existiert, kann Walker nach dem Leben trachten! Im neuen „Ich gegen den Rest der Welt“-Trailer lernen wir, von welchen Abscheulichkeiten die Spieler angeschossen, verprügelt und angeknabbert werden können.

RAGE 2 zeigt sich im neuen Trailer

Das Shooterversum bietet heftige Kämpfe mit dem Stempel von id Software gepaart mit dem Open-World-Chaos von Avalanche Studios: Gehen Sie, wohin Sie wollen. Schießen Sie, auf was Sie wollen. Jagen Sie alles in die Luft, was Sie auch nur schief anschaut.

RAGE 2 erscheint am 14. Mai 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

RAGE 2 Deluxe Edition [PlayStation 4] Rage 2 Grundspiel (PS4)

Digital Deluxe Boni: Erweiterung "Das Erwachen der Geister", DOOM BFG, "Wasteland Wizard" Cheat-Codes, Fortschritts-Booster, Standarte

