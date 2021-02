PlayStation Gear – Store ist mit neuen Merchandise-Artikeln zurück

Der PlayStation Gear Store stand Kunden lange Zeit online mit brandneuen Merchandise-Artikeln rund um die Marke PlayStation zur Verfügung. Im letzten Jahr schloss Sony die Online-Plattform allerdings überraschend. Nun einige Monate später öffnet der Shop erneut seine Pforten und hat brandneue Merchandise-Artikel im Gepäck.

Das sind die neuen Produkte im PlayStation Gear Store

Im Portfolio des Online-Shops befindet sich wie gewohnt eine Vielzahl an bekannten Artikeln, die anlässlich der Neueröffnung nun um eine vollkommen neue Produktpalette erweitert wurden. Mitunter dabei Tassen, Dekoration sowie Kleidung im Look der Marke PlayStation sowie im Design von den populärsten Videospiel-Franchise. Darunter God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima und Horizon Zero Dawn. Die bekannte Merchandise-Marke Horizon Raw Materials hat unterdessen ein Update erhalten. So stehen euch ab sofort einige neue Produkte im Look des Action Adventures aus dem Hause Guerilla Games Online zur Verfügung. Darunter neben diversen T-Shirts ebenfalls ein Thermobecher sowie eine Wasserflaschen im Design des Spiels.

Abseits davon darf sich die Fangemeinde über eine gesteppte Bomberjacke im PS5-Stil, ein PlayStation-Rucksack, ein Semi-Crop-Sweatshirt für Damen sowie geprägte DualSense Wireless-Controller-Mützen freuen, die das bekannte Portfolio ab sofort erweitern.

Der PlayStation Gear Store konnte 2019 bereits in Nordamerika sein Comeback zelebrieren. Mit dem heutigen Tag kommen nun weitere Länder hinzu. Neben Deutschland dürfen ab sofort nun auch Fans aus Österreich, Frankreich, Irland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich auf die neuen Produkte zurückgreifen.

Zum PlayStation Gear Store gelangt ihr über folgenden Link.

Quelle: PlayStation Blog