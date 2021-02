Ninja Gaiden Master Collection – Ryu Hayabusa kehrt zurück

In der gestrigen Nintendo Direct gab sich der flinke Ninja Ryu Hayabusa die Ehre. In Form der Ninja Gaiden Master Collection wird er schon in wenigen Monaten in spielbarer Form auf die Playstation und die Switch zurückkehren.

Ninja Gaiden Master Collection ist wirklich real

Leaks haben gerade wieder im Jahr wieder häufig kommende Titel enthüllt. So haben wir neben dem Mass Effect Remaster auf diese Weise auch über die Rückkehr der Action Game Collection erfahren. Im September tauchten die Einträge für die Sammlung bei einem Händler in Hongkong auf.

Der Händler listete damals auch schon korrekt die enthaltenen Spiele sowie beide Plattformen für die die Neufassung erscheinen wird. In der Direct von gestern wurden dann Sigma, Sigma 2 und Razor’s Edge sowie deren DLCs als Inhalte bestätigt.

Ob die Versionen ein Leistungsupgrade erhalten haben ist aktuell nicht wirklich ersichtlich, da es sich anscheinend eher um einen reinen Port handelt. Wünschenswert wäre zumindest eine stabile Bildrate von 60fps, denn gerade das war ein Problem in den ursprünglichen Versionen.

Erscheinen soll die Collection für Nintendo Switch und Playstation 4 am 10. Juni 2021 und einen kleinen Trailer gibt es natürlich auch. Es wird interessant zu sehen wie sich die Spiele auf der Switch behaupten können und wie die Performance in diesen Versionen ausfallen wird.









Quelle: PlayStation via Youtube