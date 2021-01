Immortals Fenyx Rising – Erster DLC steht kurz bevor

Im Dezember konnten Fans von Breath of the Wild mit Immortals Fenyx Rising in ein vergleichbares Abenteuer starten. Nun erscheint recht bald der erste von drei DLCs, die neue Abenteuer bieten, wenn man mehr Mythologie, mehr Action und mehr Rätselspaß möchte.

Immortals Fenyx Rising mit neuen Rätseln und sogar chinesischer Mythologie

Der erste DLC heißt “A New God” und setzt nach der Hauptgeschichte des Spiels an. Hier werden Fenyx neue Rätsel und Aufgaben von den Göttern gestellt, die er oder sie überwinden muss, um einen Platz im legendären Pantheon zu ergattern. Mit von der Partie sind neue Gameplayelemente und neue Upgrades für eure Fertigkeiten.

Der zweite DLC verlässt die griechische Mythologie und fokussiert sich lieber auf den fernen Osten. Hier erkundet ihr die chinesische Mythologie mit einem neuen Charakter und trefft auf neue Götter und erlebt neue Abenteuer.

DLC Nummer drei kehrt dann wieder ins antike Griechenland zurück, allerdings schlüpft ihr hier erneut in die Haut einer neuen Heldin. Außerdem ändert sich die Ansicht zu einer Topdown-Perspektive und verwandelt das Open World-Abenteuer somit in ein isometrisches Spiel.

“A New God” erscheint bereits am 28. Januar, außerdem sind alle 3 DLC-Pakete im Season Pass erhalten. Besitzer des Season Pass können zudem eine Bonusmission freischalten.









Immortals Fenyx Rising - Limited Edition (exklusiv bei Amazon, kostenloses Upgrade auf PS5) - [PlayStation 4] Bestens Vorbereitet: Die Limited Edition enthält das Orions gesegnete Waffen-Paket und Prisma-Flügel

Die Götter der Olymps gewähren Ihnen mächtige Gaben. Nutzen Sie sie beim Lösen von Rätseln und bei der Erkundung der riesigen Spielwelt

Treffen Sie im Kampf auf mythische Gegner wie Zyklopen, Medusen, dem Minotaurus, sowie korrumpierten Helden wie Achilles in schnellen Boden- und Luftkämpfen entgegen

Erschaffen Sie mit Fenyx Ihre eigene Legende. Fenyx kann auf mannigfaltige Weise angepasst werden. So lässt sich das Geschlecht wählen, das Aussehen, aber auch Waffen und Rüstungen anpassen

Käufer der physischen Version von Immortals Fenyx Rising für PlayStation 4 erhalten kostenlosen Zugriff auf die digitale Playstation 5-Version des Spiels.

Quelle: Ubisoft