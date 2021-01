Biomutant – Release soll im Mai 2021 stattfinden

Es ist schon sehr lange her, dass wir zum letzten Mal etwas von Biomutant gehört haben. Mehrfach wurde die Veröffentlichung verschoben doch jetzt soll der finale Release feststehen. Mal sehen ob es diesmal dabei bleibt.

Biomutant soll jetzt im Mai erscheinen

Schon seit 2017 berichten wir über das neue Action Game von THQ Nordic und auch über die diversen Verspätungen. Schon mehrfach wurde der Release verschoben und interessierte Gamer mussten warten. Dann wurde es lange ruhig um den Titel doch via Twitter kam heute die Nachricht, dass die Veröffentlichung im Mai anstehen soll.

Demnach soll es am 25. Mai 2021 endlich soweit sein und PC, Playstation 4 und Xbox One sollen eine Version bekommen. Mehr Details zu etwaigen Next Gen Upgrades gibt es bisher noch nicht. Auch wenn sich viele jetzt vielleicht schon freuen, sollten man aktuell jedoch noch vorsichtig sein. Eine erneute Verspätung kann man auch jetzt leider noch nicht wirklich aussschließen.

Biomutant is coming to PC, PlayStation 4, and Xbox One on May 25th, 2021. pic.twitter.com/qVdTMaxxS5 — Biomutant (@Biomutant) January 26, 2021





Quelle: @biomutant via Twitter