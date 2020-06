Biomutant – Endlich neues Gameplay zum Action-RPG

Nach langer medialer Abwesenheit ist Biomutant zurück auf der Bühne der Gaming-Szene. Das ursprünglich auf der Gamescom 2017 vorgestellte Open-World-Action-RPG von THQ Nordic, glänzte zwischenzeitig mit Informationsarmut. Ein frisches Gameplay-Video haucht dem Ganzen wieder neues Leben ein und beschert uns eine Menge neuer Infos. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Biomutant is back!

Mittlerweile ist die offizielle Ankündigung von Biomutant fast drei Jahre her. Damals enthüllte THQ Nordic im Rahmen der Gamescom 2017 einen bunten, grafisch detailverliebten Titel, der viele ambitionierte Zielsetzungen versprach. Drei Jahre später sind wir nicht sonderlich schlauer, wenn es um Biomutant geht. Anfang dieses Jahres hatten sich die zuständigen Entwickler von Experiment 101 zu Wort gemeldet und angegeben, dass sich ihr Titel in den letzten Phasen der Entwicklung befinden würde. Auf neues Gameplay warten wir allerdings schon sehr lange. Doch das Warten hat endlich ein Ende. Im Rahmen der Summer of Gaming-Verantstaltung, die das Online-Magazin IGN abgehalten hat, wurde eine Gameplay-Demo von Biomutant gezeigt. Und das Spiel scheint um einiges größer zu sein, als wir zunächst angenommen hatten. Der Creative Director Stefan Ljungqvist gab offiziell bekannt, dass das Action Rollenspiel in einer Open World spielen wird. Außerdem ging er näher auf den äberaus umfangreichen Charaktereditor ein.

Denn der putzige Charakter den wir aus bisherigen Gameplay-Szenen kennen, ist keinesfalls der “Held” der Geschichte. Nein, dieser kleine Bursche wurde im Ingame Charaktereditor entworfen. Das heißt, dass wir uns alle unsere eigenen Wollknäuel erschaffen können. Dabei könnt ihr euch ganz rollenspieltypisch auf unterschiedliche Waffenarten spezialisieren. Aber schaut euch die Gameplay-Demo, plus Kommentar des Creative Directors doch einfach selbst an.

Zum Thema Veröffentlichung wollte sich Ljungqvist an dieser Stelle noch nicht äußern. Fest steht allerdings, dass Biomutant für Windows PC, PlayStation 4 und Xbox One entwickelt wird.

Biomutant Standard Edition [Playstation 4] EINE NEUE HERANGEHENSWEISE AN KAMPFE IN THIRD-PERSON-PERSPEKTIVE

ENTWICKLE DEIN GAMEPLAY

DIE NACHSTE STUFE DES CRAFTING

UBERLEBE IN EINER LEBENDIGEN OPEN-WORLD-UMGEBUNG

EINE UNGEWOHNLICHE STORY MIT EINEM UNGEWOHNLICHEN ENDE

Quelle: IGN (via YouTube – Video)