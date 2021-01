Animal Crossing New Horizons – Brasilianischer Karneval hält Einzug auf euer Insel

Animal Crossing New Horizons wird recht bald ein Jahr alt und so werden wahrscheinlich bald vergangene Ereignisse wiederholt werden. Doch zunächst gibt es noch neue Events, wie nun im Februar. Dort wird brasilianischer Karneval gefeiert mit bunten Kostümen und viel Rhythmus.

Schwingt in Animal Crossing New Horizons euer Tanzbein

Der Strauß Pavo wird eure Insel besuchen und euch auf die Jagd nach Federn schicken. Diese könnt ihr mit eurem Schmetterlingsnetz einfangen und sie Pavo überreichen. Als Dank führt er euch einen rhythmischen Tanz vor, wie er im brasilianischen Karneval üblich ist. Übrigens gibt es wohl auch Regenbogenfedern zu finden.

Zudem wird es bei Tina und Sina unterschiedliche Kostüme in vielen bunten Farben geben, mit denen ihr euch dem Anlass entsprechend kleiden könnt. Wenn ihr eure Freude am Festival noch mehr kundtun möchtet, so könnt ihr auch noch neue Reaktionen in einem Paket kaufen und dann zum Beispiel ein Tänzchen hinlegen oder ein wenig Konfetti umherwerfen.

Das Update wird am 28. Januar veröffentlich. Außerdem wurde bereits angekündigt, dass im März das nächste Update folgen soll. Am 20. März wird das Spiel ein Jahr alt und so könnte es also eine Art Jubiläumsevent geben.









Quelle: Nintendo