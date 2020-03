Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 12.2020

Diese Woche ist es, was Spieleveröffentlichungen angeht, relativ ruhig. Lediglich vier Spiele haben wir diesmal in der Releasevorschau für euch. Trotz der mageren Auswahl ist für groß und klein etwas dabei.

Releasevorschau aus der Hölle und von der Insel

Während ihr in MLB The Show 20 den Baseballschläger schwingt, lasst ihr in Doom Eternal lieber eure Waffen sprechen. Auch im Port von 64 baller ihr Dämonen über den Haufen. Zur Entspannung geht es dann erstmal auf eine verlassene Insel. In Animal Crossing New Horizons könnt ihr erstmal so richtig entspannen. Diese vier Releases gibt es natürlich auch nochmal in Videoform.