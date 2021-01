Fall Guys – Inhalte von Season 3.5 aufgelistet

Season 3 von Fall Guys ist seit Dezember vergangenen Jahres in vollem Gange und anstelle von einer weiteren neuen Season kommt jetzt lediglich ein wenig Zusatzinhalt in Form von Season 3.5. Was diese Zusatzinhalte sind wurde nun auf dem offiziellen Twitteraccount enthüllt.

Es warten ein paar neue Spielereien auf die Fans des Battle Royale-Spiels, doch es wird nicht genau gezeigt, in welcher Form sie daherkommen. Zu erwarten sind ein brandneues Level, mehr als 40 Variationen existierender Level, ein Fall Feed (wahrscheinlich eine Art Wiederholungsfunktion zum Anschauen), Godzilla-, Sonic- und Goose Game-Kostüme und weitere neue Shows und Kostüme, die im Laufe der Zeit veröffentlicht werden.

Season 3.5 hat bisher noch kein offizielles Releasedatum, sollte jedoch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, da sich Season 3 ja an der Winterzeit orientiert und diese nicht mehr so lange anhält. Informationen zu einer eventuellen vierten Season gibt es bisher jedoch noch nicht.

What will be in Season 3.5?

😎🆒 A brand new level

😎🆒 40+ new variations for our existing levels

😎🆒 Fall Feed 👀

😎🆒 New DLC pack!

😎🆒 Godzilla, Sonic, and Goose Game costumes available in regular store!

😎🆒 New shows and costumes to go live over the coming weeks pic.twitter.com/2rPEuIIjZO

— Fall Guys 🔜 Season 3.5 (@FallGuysGame) January 25, 2021