Der Herr der Ringe: Gollum – Next-Gen-Titel auf 2022 verschoben

Ein konkretes Releasedatum hatte Der Herr der Ringe: Gollum bislang zwar nicht spendiert bekommen, dennoch sollte das Action-Adventure aus dem deutschen Studio noch in diesem Jahr für die Current-Gen, den PC sowie die letzte Konsolengeneration veröffentlicht werden. Diese Pläne hat Publisher Nacon via Twitter nun allerdings noch einmal revidiert. So wird der Fantasy-Titel definitiv nicht mehr 2021 zur Verfügung stehen. Stattdessen verlegte man den Release kurzerhand auf das kommende Jahr 2022. Konkreter wurde man bezüglich des Veröffentlichungsdatum allerdings nicht. Man betonte jedoch, dass Fans sich in naher Zukunft auf weiter Informationen zum Spiel freuen dürfen.

We are forming a fellowship with @Daedalic to publish The Lord of the Rings™: Gollum™.

The game will be released in 2022 on Xbox and PlayStation consoles, Nintendo Switch and PC.

More news to come in the future. pic.twitter.com/gpdClPVaok

— Nacon (@Nacon) January 26, 2021